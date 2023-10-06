Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям – це дуже важливо – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів засідання Ставки. Тривале. Кілька ключових питань.

Перше – звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО.

Друге питання Ставки прямо пов’язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави.

Енергетика. Підготовка до зими, захист об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою й теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Усе зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це врахувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист.

Небезпеку повністю усвідомлюємо.

Сьогодні на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Зокрема, доповідали глава уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери звʼязку, голови обласних адміністрацій. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям – це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан підготовки до зими в регіонах.

Робимо іще більше кроків на посилення нашої ППО та на співпрацю з партнерами заради стійкості української енергетики. Цей тиждень вже нас значно посилив.

Німеччина – опрацьовуємо з паном канцлером Олафом Шольцом передачу Україні ще однієї батареї Patriot. Це буде суттєве посилення.

Італія – обговорили з Джорджею Мелоні, пані главою уряду, наповнення нового безпекового пакету для нашої держави. Дякую!

Іспанія – на перемовинах із паном Санчесом, Прем’єр-міністром Іспанії, домовилися не тільки про додаткові системи ППО Hawk, а й про підтримку енергетичним обладнанням. Дякую!

Британія – маємо дуже хорошу домовленість із паном Прем’єр-міністром Ріші Сунаком щодо безпеки в Чорному морі та в Одеському регіоні. Це важливо, щоб ми не втрачали часу й не втрачали можливостей для експортної роботи. Україна має зберегти свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, має зберегти морський доступ до світового ринку. І я дякую Британії за цю підтримку.

І, звичайно, пан Президент Франції. Еммануель робить для більшої безпеки України та всієї Європи саме те, про що ми з ним домовлялися. Є вагомі результати й нові можливості для наших воїнів. Але про деталі – трошки пізніше.

Сьогодні є ще й рішення про новий пакет від Нідерландів обсягом понад 100 мільйонів євро, і цей пакет фокусується саме на підтримці нашої енергосистеми. Найближчим часом проговоримо з паном Прем’єр-міністром Марком Рютте й наші подальші кроки. Дякую!

Плідно співпрацюємо і з Європейським Союзом. Для нас з усіх поглядів важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок, і принципово, щоб депутати цей крок зробили.

ЄС для України – це не лише економічна безпека й потужний внесок у розв’язання питання геополітичної стабільності. Це ще й мотивація. Мотивація для нас, для наших воїнів, для всього нашого народу. Мотивація боротися, бути стійкими, пройти цю зиму й досягати наших національних цілей попри будь-який російський терор.

Ще одне.

Харківщина… Вчора – жорстокий удар по селу в Куп’янському районі. 51 загиблий. Доля ще трьох людей поки невідома. Цього ранку російський удар по Харкову, просто по місту, по звичайних будинках ракетою. Двоє загиблих, і вони з однієї родини. Хлопчик 10 років та його бабуся. Молодший брат хлопця – йому лише 11 місяців – та батьки – в лікарні. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких убила Росія…

Вчора й сьогодні лідери держав, багато міністрів закордонних справ висловили співчуття й засудили російський терор. Я вдячний кожному й кожній, хто не залишається байдужим. Тільки разом, у єдності можна долати терор. І ми це зробимо. Держави й лідери, народи.

Дуже багато журналістів, громадських діячів і звичайних людей підтримали нас зараз і підтримують протягом усього часу цієї війни. Україна надзвичайно цінує кожен прояв підтримки, кожен прояв солідарності з нами. Наша перемога над російським терором буде спільною перемогою всіх людей світу, які так само, як і українці, вважають, що зло й ненависть завжди повинні програвати. Завжди! Це має бути непорушним глобальним правилом. І обов’язково буде.

Слава нашим воїнам! Слава всім, хто захищає людей і людяність!

Слава Україні!