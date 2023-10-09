Mіські новини Новини Випічка для військових на передовій та пораненим у шпиталі 09.10.2023 16:22 🍞🥐Плюшки, рогалики, хліб. Вже два роки дніпровські волонтерки радують військових домашньою випічкою. Доставляють смаколики як в шпиталі, так і на передову. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.10.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.10.2023 09.10.2023 7:24 Новини Новини України Наступного тижня працюватимемо разом із нашими партнерами заради єдності світу в протистоянні терору – звернення Президента України 08.10.2023 21:33 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.10.2023 08.10.2023 8:57 Новини Новини України Коли відбувається удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні – звернення Президента України 07.10.2023 23:16 Міжнародні новини Новини УКРАЇНА І СВІТ. Боєприпаси від США/Зрада від Словаччини/ Підтримка від вчених 07.10.2023 11:59 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.10.2023 07.10.2023 7:16