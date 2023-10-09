Випічка для військових на передовій та пораненим у шпиталі

09.10.2023 16:22

🍞🥐Плюшки, рогалики, хліб. Вже два роки дніпровські волонтерки радують військових домашньою випічкою. Доставляють смаколики як в шпиталі, так і на передову.

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