Аварійно небезпечна неділя. Сплеск ДТП у Дніпрі та області

09.10.2023 17:14

Відмовили гальма, автівка влетіла у відбійник, водій дивом вижив. Інші машини не поділили дорогу на перехресті – в результаті травмувалися діти. Аварійно небезпечні вихідні в областіі. Про причини ДТП, що потрапили на відео очевидців – у нашому дайджесті.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Випічка для військових на передовій та пораненим у шпиталі

09.10.2023 16:22

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.10.2023

09.10.2023 7:24

Наступного тижня працюватимемо разом із нашими партнерами заради єдності світу в протистоянні терору – звернення Президента України

08.10.2023 21:33

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.10.2023

08.10.2023 8:57

Коли відбувається удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні – звернення Президента України

07.10.2023 23:16

УКРАЇНА І СВІТ. Боєприпаси від США/Зрада від Словаччини/ Підтримка від вчених

07.10.2023 11:59
.