Аварійно небезпечна неділя. Сплеск ДТП у Дніпрі та області

Відмовили гальма, автівка влетіла у відбійник, водій дивом вижив. Інші машини не поділили дорогу на перехресті – в результаті травмувалися діти. Аварійно небезпечні вихідні в областіі. Про причини ДТП, що потрапили на відео очевидців – у нашому дайджесті.
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