Тримають себе в ТОНУСІ! Старше покоління дасть фору молодим

13.10.2023 9:45

МОЛОДІ душею і тілом! 😉 Дніпряни поважного віку знають, як емоційно розвантажитися і зробити своє дозвілля цікавим.

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