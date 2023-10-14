Гратимуться та вчитимуться. Дніпропетровщині передали бокси для МАЛЕЧІ

14.10.2023 13:00

Малеча вчитиметься граючись. Дніпропетровщині передали майже півтори тисячі навчально-розвиваючих боксів.

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