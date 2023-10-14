Mіські новини Новини Гратимуться та вчитимуться. Дніпропетровщині передали бокси для МАЛЕЧІ 14.10.2023 13:00 Малеча вчитиметься граючись. Дніпропетровщині передали майже півтори тисячі навчально-розвиваючих боксів. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.10.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.10.2023 14.10.2023 8:41 Новини Новини України Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по містах України – на це зараз спрямована вся робота – звернення Президента Володимира Зеленського 13.10.2023 22:14 Mіські новини Новини МАНДРИКІВСЬКА.16 років з дня ТРАГЕДІЇ 13.10.2023 20:30 Новини Новини України УДАР по Бериславу. Жінка ЗАГИНУЛА, її чоловік у лікарні 13.10.2023 19:53 Mіські новини Новини КОВІД, ГРИП? Розпізнати інфекцію допомагає ВОДА 13.10.2023 18:14 Mіські новини Новини НАУКА проти ГЕНДЕРУ. У Дніпрі стартувало навчання у проєктній школі 13.10.2023 17:06