СПЛАТИТИ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ НЕОБХІДНО ДО 20 ЖОВТНЯ!

Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» нагадує про важливість вчасної оплати за розподіл газу!

З 1 червня 2023 року згідно з Постановою НКРЕКП № 971 від 31 травня 2023 року провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу у Дніпрі та Дніпровському районі здійснює новоутворена Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Звертаємо увагу дніпрян, що з 01.06.2023 року розрахунки за доставку газу необхідно здійснювати за новими реквізитами Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ»:

ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код ЄДРПОУ 45087207

п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»

(для побутових споживачів)

п/р UA513054820000026038300034216 в АТ «Ощадбанк»

(для споживачів, що не є побутовими)

Зверніть увагу!

У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» залишаються незмінними. Вони десятизначні та починаються на 0310.

Пропонуємо варіанти оплати за послуги розподілу газу на різний смак і під кожен настрій.

До Ваших послуг – онлайн-банкінги Приват24 і Ощад24, а також новий «особистий кабінет» ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ» за посиланням:

https://my.grmu.com.ua/login

Швидко та зручно розрахуватись за доставку газу можна також через термінали Easy Pay!

Звертаємо увагу, що згідно до умов Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП, сплачувати за послуги газорозподільної компанії необхідно щомісяця до 20 числа.

Пам’ятайте: Ваша платіжна дисципліна – запорука енергетичної стабільності. Тож дякуємо кожному, хто вносить свій вклад у підтримку газорозподільної сфери України.

Саме своєчасна оплата за доставку газу допомагає забезпечити виконання усіх необхідних регламентних робіт на системі газопостачання з метою сталого та безаварійного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.