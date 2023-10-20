40 тонн гуманітарки від Фундації Олени Зеленської

20.10.2023 19:08

Побутова техніка, меблі, гаджети для навчання та спорту. Дніпропетровщина отримала 40 тонн гуманітарки від Фундації першої леді України Олени Зеленської. Це допомога для дитячих будинків сімейного типу Нікопольщини і Криворіжжя.

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