Mіські новини Новини 40 тонн гуманітарки від Фундації Олени Зеленської 20.10.2023 19:08 Побутова техніка, меблі, гаджети для навчання та спорту. Дніпропетровщина отримала 40 тонн гуманітарки від Фундації першої леді України Олени Зеленської. Це допомога для дитячих будинків сімейного типу Нікопольщини і Криворіжжя. Продовжити читання Уперед Школи та садочки Кам’янського отримають гроші від іноземних партнерів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Школи та садочки Кам’янського отримають гроші від іноземних партнерів 20.10.2023 16:09 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.10.2023 20.10.2023 8:41 Новини Новини України Вдячний США за лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя – звернення Президента України 19.10.2023 23:05 Mіські новини Новини Реабілітація пацієнтів із ураженнями опорно-рухового апарату 19.10.2023 19:19 Mіські новини Новини Теплу в будинках жителів Кам’янського – бути 19.10.2023 14:56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.10.2023 19.10.2023 8:53