40 тонн гуманітарки від Фундації Олени Зеленської

Побутова техніка, меблі, гаджети для навчання та спорту. Дніпропетровщина отримала 40 тонн гуманітарки від Фундації першої леді України Олени Зеленської. Це допомога для дитячих будинків сімейного типу Нікопольщини і Криворіжжя.

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