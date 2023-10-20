Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні разом із командою на Херсонщині, у Миколаєві. Багато завдань.

Нарада з військовими – Головком Залужний, керівник Генштабу Шаптала, командувач ОСУВ «Одеса» Гнатов та командувач морської піхоти Содоль, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині – передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп’янський напрямок на Харківщині.

Провів нараду в Миколаєві – керівники області, міста, військові, правоохоронці – щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, наших портів, коридорів у Чорному морі. Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади.

Особливо я вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва, за щиру допомогу місту – саме так, як ми домовлялися з пані Премʼєр-міністеркою Фредеріксен.

Відвідав наших воїнів у шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям – за відданість своїй справі.

Важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії й колаборантів. Вдячний за вашу роботу, хлопці!

Окрема увага – захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає.

Зокрема, говорив з Олафом Шольцом – і щодо ППО. Разом працюємо, щоб «петріоти» в руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь у зустрічі радників щодо Формули миру, яку готуємо наприкінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході. Я дякую Олафу, що наші домовленості чітко виконуються.

Дуже вагома, навіть історична промова була в Президента Байдена. Вчора ми з ним говорили – хороша розмова. Тепер є його звернення – сильне, вчасне, таке, що справді додає впевненості. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє, наскільки важлива стійкість України для свободи всіх вільних народів. І не лише у Європі. Можемо подолати всі загрози.

Надихає й промова Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – напередодні. Вдячний пані Президентці за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги. І до всіх у Європі, у вільному світі – бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави, наше життя. Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни.

І ще одне.

Сьогодні – 20 років розвідці прикордонної служби України. Героїчні воїни. Мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують, виконують ефективно. І я гордий тим, що прикордонна служба України, її підрозділи стають тільки сильнішими. Слава всім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсоне, Миколаєве, за сьогоднішній день.

Слава Україні!