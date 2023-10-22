Скільки нині вартуватиме борщовий набір?

22.10.2023 13:45

В Україні прогнозують зростання цін на м’ясо. В зоні ризику й овочі, зокрема ті, що входять до борщового набору. Чи насправді це так і наскільки доведеться спустошити гаманець, щоб приготувати баняк традиційної української страви?

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