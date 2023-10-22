Україна не зламається – вистоїть і вижене російське зло зі своєї землі – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Передусім щодо російського удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом. Рятувальна операція завершилася, необхідна допомога надана всім постраждалим. Загалом їх 17. Шість людей убиті цим ударом. Мої співчуття рідним і близьким загиблих!

Ми обовʼязково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також.

Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі.

Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати, допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює.

Сьогодні я хочу відзначити саме таких наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно.

Купʼянський напрямок, Харківщина. Воїни нашої міцної 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади – я дякую вам! Просто молодці!

Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але наші позиції захищені. 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, 59-та окрема мотопіхотна та десантники «Сімдесятдевʼятки» – я дякую всім вам, воїни, за справді зразковий захист. Те, що додає впевненості всій країні.

І щоразу це честь для мене – дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину.

Лиманський напрямок – дякую за зрив планів окупанта. Наша 68-ма окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95-ї окремої бригади ДШВ. Молодці, хлопці!

Бахмутський напрямок – і оборона, і наші штурми, і наші результати дуже-дуже непогані. Я дякую воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади. Я дякую за вашу силу, хлопці!

А серед усіх напрямків на півдні хочу відзначити особливо десантників 46-ї аеромобільної бригади – Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви справді допомагаєте всьому фронту.

І наступний тиждень додасть іще можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої Формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ.

Я сьогодні говорив з еміром Катару й подякував йому, зокрема, за готовність долучитися до наступної зустрічі щодо Формули миру, а також за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету. Говорили й про посередництво Катару у звільненні депортованих та полонених українців.

Дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Я дякую й усім у нашій державі, хто кожен день використовує так, щоб ми всі, весь український народ, стали сильнішими!

Слава вам усім!

Слава Україні!