Дитячі МОГИЛЬНІ плити замість ґанку! МОТОРОШНА знахідка на Дніпропетровщині

26.10.2023 21:13

Унікальну історичну знахідку виявили в одній з приватних садиб Солоного. Три надгробки дітей засновників селища – німецької родини Бергманів – використовували як звичайні сходи! Могильні плити випадково знайшли під час ремонту будинку і навіть планували викинути на смітник. Якби не місцевий краєзнавець. Про те, як історія розстріляної більшовиками легендарної родини повертається знову – ексклюзивний і майже детективний репортаж нашої Тетяни Заєць!

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