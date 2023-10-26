Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні є рішення про два нових пакети оборонної підтримки – від Америки й Данії.

Американський пакет – це, зокрема, ракети для ППО, ракети для «хаймарсів», боєприпаси, серед іншого 155-й калібр… Загальний обсяг цього американського пакету – 150 мільйонів доларів. Я дякую Президенту Байдену, його команді, Конгресу Сполучених Штатів і всім американцям, які цінують свободу. Дуже важливо, щоб у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону.

Вагомий данський пакет – понад 500 мільйонів доларів. Це й додаткова бронетехніка для наших воїнів – танки, БМП. Дрони. Снаряди для артилерії. Я дякую тобі, Даніє! Це те, що справді допомагає нам берегти життя наших людей на фронті.

Сьогодні ж говорив із пані Премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Дуже предметно – якраз про наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, про збереження єдності у Європі та серед усіх наших партнерів і про нашу Формулу миру. Я вдячний Данії за готовність реально наближати виконання пунктів Формули.

Продовжуємо готувати зустріч на Мальті щодо Формули миру – додаємо ще учасників.

Узяв участь у роботі Європейської ради – були лідери країн ЄС, Президент Євроради Шарль Мішель, а також Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Президентка Європарламенту Роберта Мецола. Євросоюз готує кілька кроків, яких ми очікуємо. Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків у підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави і зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими.

Сьогодні я підписав один із найважливіших законів на цьому шляху до початку переговорів – закон про «ПЕПів», політично значущих осіб. Цей закон додає сили фінансовому моніторингу життя ключових державних посадовців і народних депутатів. І його ухвалення є чітким сигналом того, наскільки серйозно Україна сприймає завдання приєднатися до Європейського Союзу та зробити роботу своїх державних інституцій справді чистою.

І, звичайно, фронт.

Сьогодні я провів Військовий кабінет. Особливий формат роботи з командувачами, керівниками розвідки, Служби безпеки України, міністром оборони. Доповіді з кожного бойового напрямку – наші генерали Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Головком Залужний. Керівник ГУР Буданов і керівник зовнішньої розвідки Литвиненко. Наші стратегічні завдання. Постачання для воїнів – снаряди, техніка. Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою.

Звичайно, усі ми маємо усвідомлювати: ворог непростий і простішим не стане. Але Україна має стати – і стане – потужнішою. Саме так, щоб ми назавжди зафіксували в історії, що російська імперія на українську землю більше не прийде.

Слава всім нашим воїнам! Хлопці, я дякую вам за кожну знищену російську позицію! Слава всьому нашому народу!

Слава Україні!