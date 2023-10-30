Mіські новини Новини НАЖИВО з місця АТАКИ по ДНІПРУ. Перші подробиці! 30.10.2023 14:36 Атака по Дніпру! Вночі російські терористи запустили по Дніпропетровщині 2 ракети. Наші оборонці неба їх збили. Але через падінння уламків є руйнування у Дніпрі. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.10.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🛡️У Дніпрі виготовляють к ⬆️Мешканці ВЕРХНІХ поверх 🎭 ПОДВІЙНЕ громадянство. В НОВИНИ.КОРОТКО//Тро тримают Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.10.2023 30.10.2023 8:06 Новини Новини України Важливо ніколи не забувати, як багато людей докладають зусиль для захисту нашої держави й українців – звернення Президента Володимира Зеленського 29.10.2023 21:29 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.10.2023 29.10.2023 7:40 Новини Новини України Наша Формула миру поступово, крок за кроком стає глобальною – звернення Президента України 28.10.2023 20:41 Новини Новини України На годину НАЗАД! Україна переходить на ЗИМОВИЙ час 28.10.2023 10:32 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.10.2023 28.10.2023 9:52