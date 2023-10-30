УЛАМКИ російської РАКЕТИ пошкодили будинки на Дніпропетровщині

Летіло скло, тремтіли меблі, хатні улюбленці тікали з домівок! Вночі російські терористи вдарили по Дніпропетровщині двома ракетами. Наші захисники неба їх збили. Але від уламків російського залізяччя постраждала Сурсько-Литовська громада.

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