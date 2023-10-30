УЛАМКИ російської РАКЕТИ пошкодили будинки на Дніпропетровщині

30.10.2023 20:10

Летіло скло, тремтіли меблі, хатні улюбленці тікали з домівок! Вночі російські терористи вдарили по Дніпропетровщині двома ракетами. Наші захисники неба їх збили. Але від уламків російського залізяччя постраждала Сурсько-Литовська громада.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

НАЖИВО з місця АТАКИ по ДНІПРУ. Перші подробиці!

30.10.2023 14:36

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.10.2023

30.10.2023 8:06

Важливо ніколи не забувати, як багато людей докладають зусиль для захисту нашої держави й українців – звернення Президента Володимира Зеленського

29.10.2023 21:29

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.10.2023

29.10.2023 7:40

Наша Формула миру поступово, крок за кроком стає глобальною – звернення Президента України

28.10.2023 20:41

На годину НАЗАД! Україна переходить на ЗИМОВИЙ час

28.10.2023 10:32
.