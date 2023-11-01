50 км/год і не більше. У Дніпрі змінили швидкісний режим.

01.11.2023 19:45

Пригальмуй – інакше штраф! Відсьогодні у Дніпрі дозволена швидкість на всіх автошляхах – 50 кілометрів на годину. Пів року до цього водії могли їхати 70. Чи дотримуються кермувальники нових правил — у сюжеті.

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