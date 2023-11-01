Mіські новини Новини 50 км/год і не більше. У Дніпрі змінили швидкісний режим. 01.11.2023 19:45 Пригальмуй – інакше штраф! Відсьогодні у Дніпрі дозволена швидкість на всіх автошляхах – 50 кілометрів на годину. Пів року до цього водії могли їхати 70. Чи дотримуються кермувальники нових правил — у сюжеті. Продовжити читання Уперед Допомога внутрішньо-переміщеним особам, виплати за зруйноване житло, купе для жінок Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 👻 Моторошні смаколики у ка ПРО НІКОПОЛЬ//50 снарядів по 🛡️У Дніпрі виготовляють к ⬆️Мешканці ВЕРХНІХ поверх 🎭 ПОДВІЙНЕ громадянство. В Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Допомога внутрішньо-переміщеним особам, виплати за зруйноване житло, купе для жінок 01.11.2023 17:18 Mіські новини Новини В’язальний батальйон з Дніпра допомагає військовим на передовій 01.11.2023 15:37 Mіські новини Новини День МЕНТАЛЬНОГО здоров’я у Новомосковську 01.11.2023 14:19 Mіські новини Новини Аварійний ліцей відновлюють коштом міського бюджету Кам’янського 01.11.2023 10:13 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.11.2023 01.11.2023 8:06 Новини Новини України Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії – звернення Президента Володимира Зеленського 31.10.2023 22:37