1000 пар шкарпеток! “В’ЯЗАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН” з Дніпра утеплює наших захисників

Теплі та з душею. Торік активні жінки Дніпра зв’язали понад тисячу пар шкарпеток для хлопців та дівчат на передовій. Тоді вони об’єднались у цілий “в’язальний батальйон”. З настанням холодів роботу вирішили поновити.

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