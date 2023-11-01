Mіські новини Новини 1000 пар шкарпеток! “В’ЯЗАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН” з Дніпра утеплює наших захисників 01.11.2023 20:44 Теплі та з душею. Торік активні жінки Дніпра зв’язали понад тисячу пар шкарпеток для хлопців та дівчат на передовій. Тоді вони об’єднались у цілий “в’язальний батальйон”. З настанням холодів роботу вирішили поновити. Продовжити читання Уперед 50 км/год і не більше. У Дніпрі змінили швидкісний режим.Назад Хто такі ЗАЛІЗНІ ЛЮДИ? На вокзалі Дніпра презентували нову марку Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 👻 Моторошні смаколики у ка ПРО НІКОПОЛЬ//50 снарядів по 🛡️У Дніпрі виготовляють к ⬆️Мешканці ВЕРХНІХ поверх 🎭 ПОДВІЙНЕ громадянство. В Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Хто такі ЗАЛІЗНІ ЛЮДИ? На вокзалі Дніпра презентували нову марку 01.11.2023 21:19 Mіські новини Новини 50 км/год і не більше. У Дніпрі змінили швидкісний режим. 01.11.2023 19:45 Mіські новини Новини Допомога внутрішньо-переміщеним особам, виплати за зруйноване житло, купе для жінок 01.11.2023 17:18 Mіські новини Новини День МЕНТАЛЬНОГО здоров’я у Новомосковську 01.11.2023 14:19 Mіські новини Новини Аварійний ліцей відновлюють коштом міського бюджету Кам’янського 01.11.2023 10:13 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.11.2023 01.11.2023 8:06