Хто такі ЗАЛІЗНІ ЛЮДИ? На вокзалі Дніпра презентували нову марку

01.11.2023 21:19

У Дніпрі презентували нову марку. Її присвятили залізничникам. Вона є друга в серії “Героїчні професії” та двадцять четверта, випущена від початку повномасштабної війни

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