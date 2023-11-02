Потрібна психологічна ПІДТРИМКА? Звертайтесь НЕГАЙНО

Психологічна підтримка стала доступнішою, а умови її отримання більш комфортними. Соцпрацівники віддалених громад області, батьки, які вирішили всиновити дитину та навіть пересічні люди відтепер можуть легко отримати потрібні їм знання та допомогу.

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