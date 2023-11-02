ВОГНЕПАЛЬНІ та ОСКОЛКОВІ. Наші медики рятують військових від найтяжчих поранень.

02.11.2023 18:12

Дніпровські медики продовжують тримати свій фронт. Щодня вони стикаються з різними пораненнями – вогнепальними, осколковими, мінно-вибуховими. Такі травми вже стали рутиною для цивільних лікарів.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Потрібна психологічна ПІДТРИМКА? Звертайтесь НЕГАЙНО

02.11.2023 17:32

На підтримку 25 Січеславської бригади. DNIPROPOP Under Ground Dnipro провели на станції метро

02.11.2023 15:08

У Кам’янському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту

02.11.2023 11:22

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.11.2023

02.11.2023 8:08

Впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли – звернення Президента Володимира Зеленського

01.11.2023 22:03

Хто такі ЗАЛІЗНІ ЛЮДИ? На вокзалі Дніпра презентували нову марку

01.11.2023 21:19
.