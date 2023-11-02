Mіські новини Новини ВОГНЕПАЛЬНІ та ОСКОЛКОВІ. Наші медики рятують військових від найтяжчих поранень. 02.11.2023 18:12 Дніпровські медики продовжують тримати свій фронт. Щодня вони стикаються з різними пораненнями – вогнепальними, осколковими, мінно-вибуховими. Такі травми вже стали рутиною для цивільних лікарів. Продовжити читання Уперед Потрібна психологічна ПІДТРИМКА? Звертайтесь НЕГАЙНО Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 👻 Моторошні смаколики у ка ПРО НІКОПОЛЬ//50 снарядів по Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Потрібна психологічна ПІДТРИМКА? Звертайтесь НЕГАЙНО 02.11.2023 17:32 Новини На підтримку 25 Січеславської бригади. DNIPROPOP Under Ground Dnipro провели на станції метро 02.11.2023 15:08 Mіські новини Новини У Кам’янському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту 02.11.2023 11:22 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.11.2023 02.11.2023 8:08 Новини Новини України Впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли – звернення Президента Володимира Зеленського 01.11.2023 22:03 Mіські новини Новини Хто такі ЗАЛІЗНІ ЛЮДИ? На вокзалі Дніпра презентували нову марку 01.11.2023 21:19