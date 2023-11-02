На підтримку 25 Січеславської бригади. DNIPROPOP Under Ground Dnipro провели на станції метро

Музичний лейбл Dnipropop з ініціативи “Фонду сприяння 25-ій Січеславській бригаді” провели фестиваль сучасної електронної музики Dnipropop Under Ground Dnipro в найбезпечнішій локації рідного міста – метро. Kurs Valüt, Ship Her Son, WARнякання, Monotonne, Walakos, Andrii Barmalii, Igor Yalivec виступили на підземній сцені. Ведучий – Олександр “Колмен” Сердюк з Горобчика.

Було зібрано більше 200 000 грн на потреби 25 Січеславської бригади, представники якої були присутні на фестивалі.

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