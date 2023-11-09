Чемпіонат України з ШАШОК ЧЕКЕРС- вперше у Кам’янському!

09.11.2023 15:04

На змагання з’їхались спортсмени з чотирьох регіонів країни. Кам’янчани ж вибороли чимало нагород. Абсолютним чемпіоном у трьох номінаціях став Ілля Перемітько. Тепер хлопець представлятиме Кам’янське на чемпіонаті світу серед юніорів.

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