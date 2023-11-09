Обережно, ФІШИНГ! Як вберегти свої гроші? Стосується КОЖНОГО!

09.11.2023 18:15

Ошукав майже півсотні людей на півтора мільйона гривень! У Кривому Розі затримали онлайн-шахрая, який дурив пенсіонерів по всій країні. Як організував схему та чи повернуть гроші постраждалим?

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