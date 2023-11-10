НАВЧИТИСЬ ПРОЗОРО? Семінар для представників громад та робітників держсектору

10.11.2023 15:23

Як провести закупівлі та не нарватися на шахраїв. Чи як правильно оформити заявку на покупку в електронній системі Прозоро. Цьому навчали представників громад та робітників держсектору. На семінар вони приїхали з усієї області.

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