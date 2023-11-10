Mіські новини Новини НАВЧИТИСЬ ПРОЗОРО? Семінар для представників громад та робітників держсектору 10.11.2023 15:23 Як провести закупівлі та не нарватися на шахраїв. Чи як правильно оформити заявку на покупку в електронній системі Прозоро. Цьому навчали представників громад та робітників держсектору. На семінар вони приїхали з усієї області. Продовжити читання Уперед ЄДИНА диспетчерська служба Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Чи є життя без WI-FI? Дніпряни 🌲🍞🐟 Навіщо миють ялинки? Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЄДИНА диспетчерська служба 10.11.2023 14:05 Mіські новини Новини ВИГАДАНИЙ світ неподалік Дніпра! 10.11.2023 13:15 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.11.2023 10.11.2023 7:45 Mіські новини Новини Зачинені у ТРИВОГУ? У Дніпрі СКАНДАЛ навколо мобільних укриттів 09.11.2023 20:50 Новини Новини України Працюємо з усіма партнерами заради посилення ППО для України – звернення Президента Володимира Зеленського 09.11.2023 19:33 Mіські новини Новини ДОСТУПНІ кредити, ГРАНТИ для аграріїв, трактори від Кореї та семінар із публічних закупівель 09.11.2023 18:33