У Дніпрі на перехресті пр. Б. Хмельницького та вул. Л. Стромцова зіткнулися дві автівки.

10.11.2023 18:42

Вщент розбиті дві автівки та затори на дорогах. Результат ДТП, яка сталася у середмісті Дніпра. Одну з машин від удару розтрощило. Водій, 29-річний Тимур отримав травму голови.

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