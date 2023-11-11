Хук, свінг, аперкот! ПЕРША федерація БОКСУ у Кам’янському

11.11.2023 18:08

У Кам’янському створили Федерацію боксу. До її складу входять провідні тренери, спортсмени. Днями громадська організація вже провела перші збори.

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