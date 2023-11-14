Дивовижний ВІТРЯК від «дніпровського ТЕСЛИ»

Торік його винаходи допомогли родині пережити холоди та блекаути. 11 канал продовжує цикл сюжетів “Енергетична Незалежність”. Дніпровський Тесла 8 років тому збудував вітряк у вигляді Ейфелевої вежі і тепер в нього завждИ є елетрика та опалення.

Продовжити читання