Дивовижний ВІТРЯК від «дніпровського ТЕСЛИ»

14.11.2023 17:32

Торік його винаходи допомогли родині пережити холоди та блекаути. 11 канал продовжує цикл сюжетів “Енергетична Незалежність”. Дніпровський Тесла 8 років тому збудував вітряк у вигляді Ейфелевої вежі і тепер в нього завждИ є елетрика та опалення.

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