“Гроші на ЗСУ” та “Дрони замість бруківки”!

У суботу мітингувальники вийшли до міськради Дніпра. Також утворили живий коридор та перекрили одну зі смуг на проспекті Яворницького. Активісти вимагали зменшити видатки на благоустрій Дніпра. Що відповіли у мерії – сюжет Владислава Авдієнка.

Продовжити читання