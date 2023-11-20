“Гроші на ЗСУ” та “Дрони замість бруківки”!

20.11.2023 14:15

У суботу мітингувальники вийшли до міськради Дніпра. Також утворили живий коридор та перекрили одну зі смуг на проспекті Яворницького. Активісти вимагали зменшити видатки на благоустрій Дніпра. Що відповіли у мерії – сюжет Владислава Авдієнка.

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