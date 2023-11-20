Mіські новини Новини “Гроші на ЗСУ” та “Дрони замість бруківки”! 20.11.2023 14:15 У суботу мітингувальники вийшли до міськради Дніпра. Також утворили живий коридор та перекрили одну зі смуг на проспекті Яворницького. Активісти вимагали зменшити видатки на благоустрій Дніпра. Що відповіли у мерії – сюжет Владислава Авдієнка. Продовжити читання Уперед ВХУРДЕЛИЛО! Чи впорався ДНІПРО з першим снігом? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🚨На 11-му ТРИВОЖНО! ТОП надз 🛑🚧ЗАТОРИ скували середмі ✊ГРОШІ НА ЗСУ! Живий коридо А ви в курсі, що 17 листопада НОВИНИ КОРОТКО//Катували та ❓А ви в курсі, що державам Є Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВХУРДЕЛИЛО! Чи впорався ДНІПРО з першим снігом? 20.11.2023 13:24 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2023 20.11.2023 8:35 Новини Новини України Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення воїнів – звернення Президента України 19.11.2023 21:46 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.11.2023 19.11.2023 9:00 Новини Новини України Посилюємо тиск на тих, хто допомагає російському терору, і жодного звʼязку цих людей з Україною не залишимо – звернення Президента Володимира Зеленського 18.11.2023 22:17 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.11.2023 18.11.2023 9:10