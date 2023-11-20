ВХУРДЕЛИЛО! Чи впорався ДНІПРО з першим снігом?

20.11.2023 13:24

Перший сніг випав на Дніпропетровщині. Обласний центр він накрив вчора надвечір і не припинявся аж до ранку. Чи паралізувала негода місто та які її наслідки для Дніпра та області? Розкаже наша Катерина Нічик, вона оперативно стежить за ситуацією.

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