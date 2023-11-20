Mіські новини Новини ВХУРДЕЛИЛО! Чи впорався ДНІПРО з першим снігом? 20.11.2023 13:24 Перший сніг випав на Дніпропетровщині. Обласний центр він накрив вчора надвечір і не припинявся аж до ранку. Чи паралізувала негода місто та які її наслідки для Дніпра та області? Розкаже наша Катерина Нічик, вона оперативно стежить за ситуацією. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🚨На 11-му ТРИВОЖНО! ТОП надз 🛑🚧ЗАТОРИ скували середмі ✊ГРОШІ НА ЗСУ! Живий коридо А ви в курсі, що 17 листопада НОВИНИ КОРОТКО//Катували та ❓А ви в курсі, що державам Є Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2023 20.11.2023 8:35 Новини Новини України Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення воїнів – звернення Президента України 19.11.2023 21:46 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.11.2023 19.11.2023 9:00 Новини Новини України Посилюємо тиск на тих, хто допомагає російському терору, і жодного звʼязку цих людей з Україною не залишимо – звернення Президента Володимира Зеленського 18.11.2023 22:17 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.11.2023 18.11.2023 9:10 Новини Новини України Активно рухаємося зі США щодо спільного виробництва зброї – звернення Президента України 17.11.2023 21:11