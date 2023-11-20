Кам’янське на міжнародній арені! Мери 4-х міст Дніпропетровщини на конференції у Німеччини

Налагодили зв’язки між Німеччиною та Україною. Мери чотирьох міст Дніпропетровщини взяли участь у конференції Федерального президента Німеччини Штайнмаєра та президента Зеленського. Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов каже, цей захід – гарна можливість для нашого регіону залучити європейські інвестиції. У Кам’янському працює муніципальна програма, що вже допомогла залучити 80 мільйонів євро на проєкти в галузі медицини, освіти, соціального захисту, енергоефективності та транспорту.

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