Не врятована, а вкрадена!? Історія собаки з Синельникового, що пережила страшну трагедію

Викрадена улюблениця цілої вулиці. Справжня детективна драма навколо собаки з Синельникового, яка дивом вижила після ракетного удару. Відео, де вона лежить на руїнах знищеного росіянами будинку, в якому загинула ціла родина, розчулило всю країну. Тоді, знесилену чотирилапу просто зі згарища забрала волонтерка. Але як виявилось, фактично викрала. Тепер утримує в жахливих умовах і віддавати хвостату справжній власниці – категорично не хоче. Чому?

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