Дворічна дитина загинула, двадцять дві людини отримали поранення. Рік після трагедії у Підгородному

Дворічна дівчинка загинула. Ще двадцять дві людини отримали поранення. Сьогодні в Підгородному День жалоби. Третього червня 2023 року “Іскандер” окупантів поцілив між багатоквартирними будинками. В роковини трагедії, жителі принесли до свого потрощеного дому квіти та схилили голови в пам’ять про маленьку Лізу Приходько, яка померла під завалами. Жахливими спогадами, що й досі стоять перед очима, місцеві поділилися із знімальною групою 11-го.

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