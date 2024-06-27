П’яний автомийник розгатив об паркан новеньку BMW і мобілізувався до ЗСУ. Власниця авто в розпачі

На автомийку приїхала на НОВЕНЬКОМУ БМВ, а назад отримала – вщент розтрощене. У Дніпрі адміністратор автомобільного сервісного центру хильнув та вирішив поганяти…на чужій машині! П’яні гонки зупинила металева огорожа. У водія – ані подряпини. А от на позашляховику ще не скоро вийде проїхатись. Ремонт потягне на сотні тисяч гривень. Власниця у шоці! Бо і винуватець, і компанія всі спроби зв’язатися – просто ігнорують.

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