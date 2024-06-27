П’яний автомийник розгатив об паркан новеньку BMW і мобілізувався до ЗСУ. Власниця авто в розпачі

27.06.2024 15:43

На автомийку приїхала на НОВЕНЬКОМУ БМВ, а назад отримала – вщент розтрощене. У Дніпрі адміністратор автомобільного сервісного центру хильнув та вирішив поганяти…на чужій машині! П’яні гонки зупинила металева огорожа. У водія – ані подряпини. А от на позашляховику ще не скоро вийде проїхатись. Ремонт потягне на сотні тисяч гривень. Власниця у шоці! Бо і винуватець, і компанія всі спроби зв’язатися – просто ігнорують.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Іржава вода та масовий мор риби! В Павлограді назріває екологічна катастрофа?

27.06.2024 19:59

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.30 27.06.2024

27.06.2024 11:43

Лист з неволі! Історія про те, як дружина військовополоненого бореться за чесне ім’я чоловіка

26.06.2024 20:26

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 26.06.2024

26.06.2024 10:59

Реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС – звернення Президента

25.06.2024 22:36

Плюси, мінуси і “підводні камені” рекрутингу. Представник Міноборони Бежевець приголомшив цифрами

25.06.2024 20:39
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com