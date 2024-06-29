Є загиблі та поранені. Як у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару рф

Вчора надвечір окупанти вдарили ракетою просто по житловому будинку у середмісті Дніпра. Рятувальники другий день розбирають завали багатоповерхівки. Триває пошуково-рятувальна операція. Є загиблі та поранені. Серед постраждалих вагітна жінка та семимісячне немовля. Як у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару рф. Що зараз відбувається на місці трагедії та що розповідають дніпряни, які дивом вціліли?

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