Готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Дуже довго ми працювали заради звільнення з російської неволі Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, двох священників Української греко-католицької церкви та цивільних людей, які були захоплені росіянами на окупованій території ще в 17-му та 18-му роках. Нарешті наші люди вдома. Десять цивільних. На тижні звільнили з полону також 90 військових, і загалом за час цієї війни повернули в Україну з російської неволі вже 3 тисячі 310 людей. І маємо знайти й повернути в Україну всіх наших, кожного й кожну, хто в полоні, хто депортований, – дорослих і дітей, військових і цивільних. Усіх. Я дякую нашій команді, яка займається обмінами. Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко – дякую. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам і Ватикану за посередництво для звільнень, які відбулися цього тижня. Ми працюємо далі. Зустрівся сьогодні з Наріманом Джелялом, і ми вже говорили про те, що далі будемо робити і для нашої перемоги та звільнення нашої землі, і для підтримки кримськотатарського народу. Сьогодні був також на Національному молитовному сніданку й особисто там привітав звільнених із полону священників Богдана Гелету та Івана Левицького. Я подякував також усім представникам церков і релігійних спільнот за підтримку наших людей, наших громад, за допомогу нашій державі у цей надзвичайно складний час війни. Хай усі молитви за мир для України й за нашу, українську, перемогу будуть почуті.

І ще одне.

Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей.

Я дякую всім, хто з Україною! Слава всім, хто для України працює, хто заради України б’ється. Обов’язково забезпечимо мир.

Слава Україні!