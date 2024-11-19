Моторошна АВАРІЯ може бути не останньою! Смертельна “зебра” у Дніпрі. Чому перехід досі небезпечний

Превентивні методи після трагічної ДТП. На вулиці Симиренківська у Дніпрі, де рівно два тижні тому на смерть збили 8-річного школяра, – встановили три «берлінські подушки». Вони мають обмежувати швидкість водіїв, аби ті не ганяли поруч із місцевою школою. Нагадаю, тоді керманич буквально зніс дітей, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Восьмирічний хлопчик – загинув на місці. Ще двох дітей ушпиталили. Чи реагують водії на нові обмежувачі? Ми поїхали перевірити й побачили інші порушення! Чому перехід й досі небезпечний? Наш репортаж.

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