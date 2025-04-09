Нічна АТАКА на Дніпро – Масштаби Руйнувань Вражають!

09.04.2025 11:57
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15 постраждалих через удар «Шахедами» по Дніпру!

У місті пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та п’ятнадцять приватних. Вщент вигоріло 11 автівок. Комунальні служби з ночі працюють на місцях атаки.

Спрямував ворог БпЛА і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Влучили по райцентру та Марганецькій громаді.
4 дітей досі у важкому стані після ракетної атаки по дитмайданчику у Кривому Розі.
2 людей травмовані у Харкові. Увечері 8 квітня у місті пролунало зо 20 вибухів.

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