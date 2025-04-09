Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 09.04.2025

Оперативна інформація станом на 08.00 09.04.2025 щодо російського вторгнення Слава Україні!

Розпочалася 1141-а доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, застосував три ракети та скинув 162 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4900 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2180 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області; Зоря, Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут, Багатир, Зірка, Толстой, Воскресенка Донецької області; Новопавлівка, Січневе Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

Чотири штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Вільного Поля та в районі Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Степового та Лобкового.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, один засіб ППО, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 автомобілів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!