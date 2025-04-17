Як росіяни безжально атакують центр Дніпра дронами

17.04.2025 11:51
Video thumbnail for youtube video s-sxuxx4d4a

Троє загиблих, серед них дівчина 16-ти років, вона не встигла добігти в укриття. Ще близько 30 людей поранені. Центр Дніпра вкотре у вогні. Це трагічні наслідки чергового шахедного терору міста росіянами. 10 дронів вдалось знищити нашим оборонцям неба. Але є і влучання – просто у середмісті. Росіяни атакували саме серце Дніпра – один з прильотів в ста метрах від міської ради – прямо біля пам’ятника Полю. Побиті багатоповерхівки, приватний сектор, заклади освіти та культури.
Не припиняли росіяни і терор Нікопольщини. Там цієї ночі через ворожі удари потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади.
Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Ворог завдав комбінованого удару по Ізюму на Харківщині.
Одна людина поранена у Запорізькій області. Ворог атакував Пологівський район.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-27032025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 17.04.2025

17.04.2025 8:47
Video thumbnail for youtube video hrt2pj-24ro

Паска зі Смаком Війни: Як українці закуповуються і готуються до Великодня?

16.04.2025 17:57
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-27032025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.04.2025

16.04.2025 8:02
Video thumbnail for youtube video 0q82-mk79tu

Прогулянки в Горах, Катання на Конях, Бограч: Як Інтерпайп організував відпочинок родин загиблих

15.04.2025 20:29
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-27032025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 15.04.2025

15.04.2025 8:03
Video thumbnail for youtube video ovbxsvlmlh4

Уже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню – звернення Президента

14.04.2025 20:29