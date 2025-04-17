Як росіяни безжально атакують центр Дніпра дронами

Троє загиблих, серед них дівчина 16-ти років, вона не встигла добігти в укриття. Ще близько 30 людей поранені. Центр Дніпра вкотре у вогні. Це трагічні наслідки чергового шахедного терору міста росіянами. 10 дронів вдалось знищити нашим оборонцям неба. Але є і влучання – просто у середмісті. Росіяни атакували саме серце Дніпра – один з прильотів в ста метрах від міської ради – прямо біля пам’ятника Полю. Побиті багатоповерхівки, приватний сектор, заклади освіти та культури.

Не припиняли росіяни і терор Нікопольщини. Там цієї ночі через ворожі удари потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади.

Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Ворог завдав комбінованого удару по Ізюму на Харківщині.

Одна людина поранена у Запорізькій області. Ворог атакував Пологівський район.

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