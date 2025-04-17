У Кам’янському пройшов перший аматорський жіночий тенісний турнір

Перший аматорський жіночий тенісний турнір пройшов у Кам’янському. Знакова подія відбулася у спортивному комплексі “Прометей”. Турнір пройшов за підтримки громадської організації “Бджола”, управління молоді та спорту Кам’янської міської ради та федерації тенісу Кам’янського. Організатори зазначають, аматорський спорт відіграє не менш важливу роль, ніж професійний. І проведення таких турнірів є важливим кроком у популяризації активного способу життя серед мешканців міста. Організатори зазначають, аматорський спорт відіграє не менш важливу роль, ніж професійний. І проведення таких турнірів є важливим кроком у популяризації активного способу життя серед мешканців міста.

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