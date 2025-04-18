У Кам’янському комунальні служби наводять лад після зими

18.04.2025 19:22
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У Кам’янському наводять лад після зими. Тривають весняні роботи з благоустрою міста. Комунальні служби посилено працюють аби Кам’янське зустріло Великдень чистим, охайним і впорядкованим. Міський голова здійснив об’їзд території громади разом з керівниками комунальних підприємств та профільних служб. Подивилися, що вже зроблено, а також які ще роботи треба виконати. У міськраді кажуть, такі весняні толоки мають особливу цінність у нинішніх умовах – вони додають впевненості у завтрашньому дні та символізують незламність духу громади.
Навіть у важкі часи мешканці повинні жити у чистому та охайному середовищі.

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