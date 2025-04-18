Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 18.04.2025

Оперативна інформація станом на 08.00 18.04.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1150-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 151 КАБ, залучив для ураження 3029 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Миропільське, Осоївка та Угроїди Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Костянтинівка, Русин Яр, Попів Яр, Малинівка, Олександроград, Воскресенка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Степове, Лук’янівське, Кам’янське Запорізької області; Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив вісім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі Малої Токмачки.

У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб.

Також українські воїни знешкодили вісім танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 312 одиниць автомобільної та 51 одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!