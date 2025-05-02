Місто передало захисникам необхідну техніку та обладнання, аби ніщити ворога

Зарядні станції, інструменти, військове спорядження, маскувальні сітки та ліки. Кам’янське продовжує підтримувати захисників на фронті. Так днями міський голова Андрій Білоусов передав чергову партію допомоги на фронт. Необхідна підтримка поїхала одразу до шести військових частин, у яких проходять службу земляки. У посилці також: зварювальне обладнання, офісна техніка та спорядження для саперів. Все це допоможе нашим оборонцям нищити ворога.

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