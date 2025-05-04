2 300 000 гривень з бюджету на ДВІ зупинки у Дніпрі! Гарно чи Марно?

04.05.2025 19:37
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Трамвайні зупинки за ціною квартири або елітної автівки. Такі збираються встановити у Дніпрі, нібито на прохання жителів. Міська рада вже навіть оголосила тендер. Мова про усього дві зупинки на центральному проспекті поблизу історичного музею. На них з міського бюджету можуть полетіти аж 2 мільйони 300 тисяч гривень. Чи не задорого і чи на часі таки витрати? Що обіцяють чиновники за такі гроші? І як цю новинку оцінюють дніпряни, антикорупційні активісти та урбаністи?

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