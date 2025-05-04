Ґанок з Дитячих Надгробків і Історія вбивства в Мармурі! Неймовірні знахідки на Дніпропетровщині!

Старовинна могильна плита з історією вбивства жінки була прихована у неочікуваному місці! А три надгробки дітей використовували як звичайні сходи! Їх виявили в одній з приватних садиб Солоного. Поблизу Вільногірська у посадці поміж двома селами виросла ціла долина хрестів. За словами місцевих їхня кількість постійно збільшується. А на деяких навіть з’являються жіночі імена. Поруч – ані цвинтаря, ані церкви. Тому загадковий ліс жителів буквально лякає.

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