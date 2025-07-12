Як Дніпровський театр кардинально змінився після вторгнення росії?

12.07.2025 12:39
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Прибрали 29-ть своїх вистав із 34-х і фактично в мить залишились без репертуару. Дніпровський театр кардинально змінився після вторгнення росії! ДРАМіКОМ, колишній театр російської драми імені Горького, вже три роки як радикально відмовився від вистав російською та російських авторів. Як дніпровський театр, який десятиліттями у глядачів асоціювався з російською класикою, кардинально українізувася? Чи легко цей шлях подолала команда та що ставлять замість Чехова й Горького

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