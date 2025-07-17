Бізнесмени в ролі технодесантників у 25-й Січеславській: Керуй дроном — підтримай оборону!

17.07.2025 20:37
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Бізнесмени в ролі технодесантників у 25-й Січеславській: Керуй дроном — підтримай оборону! 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада запросила цивільних випробувати новітні військові технології, які використовує для захисту Покровська. Протягом дня власники бізнесів та громадські діячі керували роботами, які у січеславців виконують найнебезпечнішу роботу. Бригада не лише першою бере на озброєння сучасні технології, а й створює їх прямо на лінії бойового зіткнення. Запросили в десантниці і нашу Анастасію Шуляк.

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