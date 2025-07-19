Приголомшуючий удар: Понад 100 дронів і ракети атакували Павлоград!

19.07.2025 20:02
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Приголомшуючий удар: Понад 100 дронів і ракети атакували Павлоград! Це наймасованіша атака на місто від початку вторгнення. Місцеві фіксували вибух за вибухом. Уламок бойової частини ракети влетів у одну з пʼятиповерхівок і лише дивом не здетонував. Загалом пошкоджені 9 багатоповерхівок, приватна оселя, навчальний заклад, промислові підприємства та пожежна частина. Як павлоградці оговтуються від пекельної атаки – дивіться наш спецрепортаж.

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