Чому всі тікають з цих сіл Дніпропетровщини? Дивіться шокуючі кадри!

Чому всі тікають з цих сіл Дніпропетровщини? Ночуємо у посадці, рятуючись від снарядів і шахедів! Це слова, якими знімальну групу зустріли #воєнкор11 у Великомихайлівці на Дніпропетровщині, що усього за 10 кілометрів від лінії фронту. Люди один одному переповідають про захоплене росіянами сусіднє село, безкінечні вибухи, дрони у небі і атаковану окупантами переправу. Ворожі fpv-дрони полюють просто на цивільних! В одній з лікарень Дніпра рятують подружжя з Великомихайлівки. Люди потрапили під атаку ворожого дрону, коли їхали з села автівкою. У чоловіка тяжкі поранення, а дружина не зважаючи на свої травми, від не відходить від коханого. Дивіться шокуючі кадри!

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