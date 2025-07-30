Чому всі тікають з цих сіл Дніпропетровщини? Дивіться шокуючі кадри!

30.07.2025 15:36
Video thumbnail for youtube video vnu1yilhmb0

Чому всі тікають з цих сіл Дніпропетровщини? Ночуємо у посадці, рятуючись від снарядів і шахедів! Це слова, якими знімальну групу зустріли #воєнкор11 у Великомихайлівці на Дніпропетровщині, що усього за 10 кілометрів від лінії фронту. Люди один одному переповідають про захоплене росіянами сусіднє село, безкінечні вибухи, дрони у небі і атаковану окупантами переправу. Ворожі fpv-дрони полюють просто на цивільних! В одній з лікарень Дніпра рятують подружжя з Великомихайлівки. Люди потрапили під атаку ворожого дрону, коли їхали з села автівкою. У чоловіка тяжкі поранення, а дружина не зважаючи на свої травми, від не відходить від коханого. Дивіться шокуючі кадри!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video zj6hx6c2knq

Дістали уламок з мозку: що пережила вагітна, яка вижила після атаки по пологовому?

30.07.2025 20:35
kam-yanske-aktyvno-gotuyetsya-do-opalyuvalnogo-sezonu

Кам’янське активно готується до опалювального сезону

30.07.2025 12:38
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.07.2025

30.07.2025 8:04
Video thumbnail for youtube video o3-jirbxmxq

Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну – звернення Президента

29.07.2025 20:16
Video thumbnail for youtube video p9btbl75zg4

Атака балістичною ракетою по лікарні: трагічна ніч у Кам’янському!

29.07.2025 16:55
u-kam-yanskomu-tryvaye-drugyj-etap-budivnycztva-memorialnogo-kompleksu-na-chest-zagyblyh-vijskovyh

У Кам’янському триває другий етап будівництва меморіального комплексу на честь загиблих військових

29.07.2025 12:40