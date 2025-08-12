Зібрали тих, хто своїми ідеями, досягненнями та щоденною роботою змінює місто на краще. У Кам’янському пройшла урочиста церемонія нагородження проєкту “Молодь без меж”. У залі спортсмени, науковці, освітяни, митці, волонтери та громадські активісти. Кожен із них – це історія успіху, яка надихає та мотивує. Міський голова особисто привітав молодь і подякував за їхню активність та незламну віру в Україну. Окрім почесних відзнак від міської влади та керівництва районної військової адміністраці, на гостей чекали подарунки від партнерів заходу. Нагородили також переможців конкурсу “Молодіжний лідер Кам’янської міської територіальної громади”. Такі зустрічі, кажуть у міськраді, – це не лише можливість подякувати молодим людям за їхні зусилля, а й надати новий поштовх для подальших звершень.

Продовжити читання