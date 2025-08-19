Росіяни скерували ударні дрони на ліцей на Дніпропетровщині: що там зараз? Понівечені дах та фасад, вибиті майже всі вікна й двері – це наслідки масованого удару по ліцею у Васильківській громаді на Синельниківщині. Окупанти цілеспрямовано вдарили по школі 4 дронами. В цей момент всередині перебував охоронець та двоє робітників, які лише дивом врятувалися. Вже восени заклад мав прийняти понад шість з половиною сотень дітей з усієї округи.

